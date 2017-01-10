الجبير عن النازحين: نحن سنساعدهم في لبنان ونأمل بعودتهم إلى بلادهم

دلال ديب

الجبير عن النازحين: نحن سنساعدهم في لبنان ونأمل بعودتهم إلى بلادهم

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