الجبير وعد بزيارة سيقوم بها قريبا الى بيروت وبتعيين سفير للملكة في لبنان

محمد عمر

الجبير وعد بزيارة سيقوم بها قريبا الى بيروت وبتعيين سفير للملكة في لبنان

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