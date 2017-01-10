الرئيس عون يلتقي وزير الاعلام والثقافة السعودي عادل بن زيد الطريفي

دلال ديب

الرئيس عون يلتقي وزير الاعلام والثقافة السعودي عادل بن زيد الطريفي

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