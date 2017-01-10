«العسكرية» تردُّ طلب فصل الملف وترجئ الجلسة

اتخذت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة الممثلة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وعضوية المستشار المدني القاضي محمّد درباس والمستشارين الضباط الأربعة، قراراً، أعلنته أمس الثلاثاء بحضور ممثّل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام القاضي هاني حلمي الحجار، من خلف قوس العدالة، قضى برد طلبات وكلاء الدفاع عن معظم المتهمين في الملف الثاني، فصل مسألة محاكمتهم عن محاكمة المتهم أحمد محمد هلال الأسير الحسيني. وعلّلت المحكمة قرار ردّ طلب الفصل بأن المحكمة أصدرت سابقاً قراراً قضى بقسمة الملف الى إثنين، وفصلت في الملف الثاني بأن اعلنت احكامها فيه، اما الملف الأساس الاول الذي يحاكم فيه الأسير وهو الدعوى الحاضرة فقد استكملت اجراءاتها، لكن سبب عرقلة السير بالجلسات يعود لوكلاء الدفاع عن الأسير، الذين يتمنعون عن الحضور لأسباب لا تتعلق بالدعوى.

ثم أعلنت المحكمة إرجاء الجلسة إلى 28/2/2017 إلى حين تأمين حق الدفاع عن المتهمين علي عبد الوحيد، محمّد إبراهيم صلاح وأحمد الأسير الحسيني، وفي حال استمرار تمنع وكلاء الدفاع عن الاسير عن حضور الجلسات، فإن المحكمة سوف تطبق مضمون الفقرة الأولى المادة 59 من قانون القضاء العسكري الذي ينص «في حال لم يُعيّن محام أو تعذر على وكيل الدفاع عن المتهم الحضور، فعلى رئيس المحكمة استناداً إلى المادة 21 من قانون القضاء العسكري تعيين محام أو الطلب الى نقابة المحامين تعيين محام».

وكانت هيئة المحكمة وفي ما جرى في جلسات أمس، أن الرئاسة وبعد طول انتظار وبعد حضور مفوض الحكومة والتئام الهيئة وكانت الساعة شارفت على الواحدة من بعد الظهر ونيف، وبعد إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام وتقديم التحية العسكرية للهيئة فتحت أبواب قاعة المحكمة على مصراعيها لتدخل الصحافة والمحامون وبعض من أهالي شهداء الجيش الى القاعة، وكان الشيخ أحمد الاسير يجلس في الصف الثالث من المقاعد الخشبية في قاعة المحكمة، وإلى يمين الهيئة، ومحاطاً بالعناصر الأمنية، نادت على المتهم الأسير فاقتيد امامها محرراً في معصميه من السلاسل المعدنية، وقد اسدل لحية طويلة وبدا في أفضل حالاته مرتدياً عباءة بنية، ومعتمراً قلنسوة بيضاء، ثم تبين أن وكلاء الدفاع الذين اعلنوا استنكافهم منذ 12/7/2016 عن حضور الجلسات الى حين البت بالإخبار الذي تقدموا به، والذي يفيد بأن محمد الجعفيل وأثناء جلسة علنية صرّح ببساطة بأنه لا يقاتل الجيش لكنه وبناء على تصريح من «حزب الله» نزلوا إلى ساحة القتال وساندوا الجيش، وأن الدفاع يطلب التحقيق مع الجعفيل ومن ذكر اسماءهم حول هذه الوقائع لبيان الحقيقية، ولا يزالوا مستنكفين ولم يحضروا الجلسة، ولدى سؤال الرئاسة للمتهم الأسير عن سبب عدم حضور وكلاء الدفاع محمد صبلوح، عبد البديع عاكون وانطوان نعمة أجاب أن سبب غيابهم هو عدم البت بالإخبار وهو ذات السبب الذي غيّبهم من قبل.

ثم انتقلت الرئاسة إلى إعلان قرارها فأشارت إلى انه وبعد الاطلاع على طلب الفصل من قبل الوكيل محمود صباغ وتبني باقي وكلاء الدفاع عن المتهمين الطلب، بسبب تمنع وكلاء الأسير عن الحضور حتى تحقيق المطالب، وبعدما أخذت هيئة المحكمة رأي النيابة العامة العسكرية أصدرت قرارها برد الطلب معلّلة ان المحكمة فصلت ملف أحداث عبرا الى ملفين، وأصدرت أحكامها في الملف الثاني، فيما الدعوى الحاضرة استكملت اجراءاتها وسبب عرقلة السير بالجلسات يعود لوكلاء الدفاع عن الأسير وهو سبب لا يتعلق بأسباب الدعوى!

وتابعت الرئاسة، لكن وبعد الاطلاع على الجلسة (امس) وفيها لم يحضر وكلاء الدفاع عن الأسير، ولا عن علي الوحيد ولا عن محمّد صلاح قررت إرجاء الجلسة إلى 28 شباط 2017 لتأمين حق الدفاع عن المتهمين، وهذا أمر حصل في الجلسات السابقة. أما في حال استمرار تمنع وكلاء الدفاع عن الاسير بحضور الجلسات فان المحكمة سوف تطبق نص الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون القضاء العسكري. والنص يفيد بأنه اذا لم يعين محام او تعذّر على وكيل الدفاع، الدفاع عن الموكل، فإنه على رئيس المحكمة سنداً لنص المادة 21 من قانون القضاء العسكري تعيين محام عسكري او الطلب من نقابة المحامين تعيين وكيل للدفاع. ولدى رفع الجلسة تصاعد الصراخ من بعض المتهمين داخل القفص الاتهامي فقال احدهم: لقد عزلت وكيل الدفاع في قاعة المحكمة لعدم قدرته الوصول الى الفصل في الملف. وقال آخر بأنه لم يشارك في احداث عبرا، وهنا أشارت الرئاسة الى وكلاء الدفاع بتقديم طلبات تخلية السبيل للبت بها وفق ما ينصه القانون.

وبعد إخلاء قفص الاتهام من المتهمين عائدين بهم إلى زنزانة المحكمة ريثما يُقلون إلى سجن رومية، أُعيد المتهم الأسير إلى مكانه في قاعة المحكمة محاطاً بالعسكر ثم نودي عليه مرّة ثانية وثالثة حيث ارجئت الجلسات الثلاث إلى 28/2/2017 لحضور وكلاء الدفاع.

يذكر أن الأسير يحاكم مع 33 متهماً في الملف الرئيس لأحداث عبرا ومن بين المتهمين ولداه محمّد وعمر أحمد الأسير وفضل عبد الرحمن شمندر، وأحمد محمّد هلال الأسير وجميعهم فارون والموقوفون في الملف هم 20 متهماً عدا الأسير.

ويحاكم الأسير في ملف آخر جرمه معاملة دورية قوى الأمن بالشدة أثناء الوظيفة، وتحقيرهم وتهديدهم بمسدس حربي، في 11/11/2012، وقد ورد إلى المحكمة عام 2015، كما يحاكم مع حسام خضر الرفاعي المخلى سبيله في ملف آخر، ورد الى المحكمة عام 2016 وجرمه تدريب مجموعات مسلحة.

كما يذكر أن هيئة المجلس العدلي في محاكمة رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، ولدى استنكاف محاميه ارسلت إلى نقابة المحامين لتعيين محامين عنه غير الوكلاء الأصيلين، الا ان النقابة لم تستجب للطلب لمخالفته القوانين وأصول السلوك النقابي.