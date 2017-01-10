القاء قنبلة صوتية على منزل الشيخ بكر الرفاعي في بعلبك

أخبار متفرقة
- اللواءمقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء في 10/1/2017
- اللواءكيري: تجريد النظام السوري من الكيماوي أفضل قرار لعدم وقوعه بأيدي داعش
- اللواءجاويش أوغلو: ندعم بشكل كامل عضوية جورجيا في حلف شمال الأطلسي
- اللواءاندلاع حريق في حافلة نقليات من بيروت الى بشري في بلدة المغر – بشري، مما أدى إلى احتراقها بالكامل من دون وقوع أي إصابات
- اللواءفنيانوس: أفضل إقرار قانون جديد للانتخابات على بقائي في الوزارة
- اللواءيلدريم للاتحاد الأوروبي: أمنكم مرتبط بأمن تركيا
- اللواءالسعودية تدين وتستنكر بشدة التفجير المزدوج الذي وقع في أفغانستان.
- اللواء إنقطاع الكابلات وسقوط المصعد في مستشفى الخوري في مدينة زحلة ادى الى إصابة احد الموظفين بكسور في قدمه (JarasScoop).
- اللواءالجيش التركي: مقتل 19 مسلحا من داعش واستهداف 367 موقعا له شمالي سوريا
- اللواءاختيار خادم الحرمين الشريفين لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام