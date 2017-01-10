القوات الأمنية التركية تلقي القبض على إرهابي لاذ بالفرار بعد اشتباكات وقعت أمام المديرية العامة للأمن في ولاية غازي عنتاب

محمّد جابر

القوات الأمنية التركية تلقي القبض على إرهابي لاذ بالفرار بعد اشتباكات وقعت أمام المديرية العامة للأمن في ولاية غازي عنتاب

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