الكرملين يندّد بالعقوبات الأميركية على شخصيات روسية ويعتبرها “خطوة إضافية” تُسيء للعلاقات

دلال ديب

الكرملين يندّد بالعقوبات الأميركية على شخصيات روسية ويعتبرها “خطوة إضافية” تُسيء للعلاقات

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