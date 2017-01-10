المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: أميركا تدرج منظمة “بي كا كا” الإرهابية على قائمة الإرهاب ونؤكد على دعم مكافحة تركيا للإرهاب

لميا جردلي

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