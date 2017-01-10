الملك سلمان أكد على عودة السياح العرب الى لبنان ولم يتطرق الى الهبة السعودية التي قد تكون بحثت في خلوته مع عون

دلال ديب

الملك سلمان أكد على عودة السياح العرب الى لبنان ولم يتطرق الى الهبة السعودية التي قد تكون بحثت في خلوته مع عون

تعليقات الفيسبوك