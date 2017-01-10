ال بي سي: مصادر الوفد اللبناني تنفي ما تم تداوله عن انهاء السعودية تجميد المساعدة العسكرية

محمّد جابر

ال بي سي: مصادر الوفد اللبناني تنفي ما تم تداوله عن انهاء السعودية تجميد المساعدة العسكرية

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