انتشار “القوّة الأمنية الفلسطينية  المشتركة” في مخيّم عين الحلوة

صيدا – ثريا حسن زعيتر :

انتشر صباح أمس عناصر “القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة” في الشارع الفوقاني لمخيّم عين الحلوة بهدف ضبط الوضع الأمني ومنع توتيره مجدّداً.

وأوضحت مصادر مطلعة على الوضع أن الانتشار جرى على طول الشارع الفوقاني، بدءاً من مفرق سوق الخضار، وصولاً إلى المدخل الشمالي لجهة المستشفى الحكومي وشارع بستان القدس حيث كانت أماكن الاشتباكات.

وقد سبق عملية الانتشار إطلاق نار ليلاً على الشارع الفوقاني للمخيّم دون معرفة الأسباب وهو الثاني في غضون أيام قليلة ما سبّب حالة من الهلع والقلق لدى أبناء المنطقة، فيما فتحت مؤسّسات “الأونروا” التربوية والاجتماعية والخدماتية أبوابها دون أي إقفال.

وقام قائد “القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة” في منطقة صيدا العميد خالد الشايب بجولة ميدانية على انتشار عناصر القوّة في الشارع الفوقاني لمخيّم عين الحلوة، كما واكب عملية الانتشار التي جرت.

وتزامناً مع انتشار القوّة الأمنية في المخيّم دوى صباحاً صوت انفجار، تبيّن أنّه ناجم عن إلقاء قنبلة على أحد الأسطح في منطقة حي الزيب للشارع التحتاني للمخيّم واقتصرت الأضرار على الماديات.