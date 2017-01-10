“او تي في”: وفد فني من وزارة الاعلام السعودية سيزور لبنان للمساعدة في مكننة وزارة الاعلام اللبنانية

محمّد جابر

“او تي في”: وفد فني من وزارة الاعلام السعودية سيزور لبنان للمساعدة في مكننة وزارة الاعلام اللبنانية

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