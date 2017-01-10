حادث تصادم بين سيارتين على جسر الكوكودي

زينة أرزوني

التحكم المروري: حادث تصادم بين سيارتين على جسر الكوكودي اول انفاق المطار سبب بازدحام مروري خانق على اوتوستراد الاسد المسلك الغربي

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