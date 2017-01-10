حاصباني للـ”ال بي سي”: ادوية الامراض المستعصية باتت متاحة في مستشفى الكرنتينا وقيمة دين الوزارة لشركات الادوية بلغ 84 مليار ليرة

محمّد جابر

حاصباني للـ”ال بي سي”: ادوية الامراض المستعصية باتت متاحة في مستشفى الكرنتينا وقيمة دين الوزارة لشركات الادوية بلغ 84 مليار ليرة

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