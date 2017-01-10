خريس لـ”أخبار اليوم”: قانون الإنتخاب لا يقرّ إلا بالتوافق وليس فيه غلبة لأحد وجنبلاط يمثّل مكوّناً أساسياً وبالتأكيد نقف عند خاطره ورأيه