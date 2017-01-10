خطف موظف سوري بسوكلين وسلبه بقوة السلاح مبلغ 1600 دولار ومليون ليرة لبنانية

دلال ديب

خطف موظف سوري بسوكلين وسلبه بقوة السلاح مبلغ 1600 دولار ومليون ليرة لبنانية

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