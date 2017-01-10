داعش يتبنى الهجوم على نقطة للشرطة المصرية في سيناء

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- اللواءلقاء الان بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير بحضور الوزير جبران باسيل
- اللواءالملك سلمان أكد على عودة السياح العرب الى لبنان ولم يتطرق الى الهبة السعودية التي قد تكون بحثت في خلوته مع عون
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- اللواءالملك سلمان أكد على عودة السياح العرب الى لبنان ولم يتطرق الى الهبة السعودية التي قد تكون بحثت في خلوته مع عون
- اللواءالملك سلمان اكد في خلال المحادثات مع عون والوفد المرافق على توثيق وتمتين العلاقات مع لبنان والحرص على الاستقرار في الدول العربية ومنها لبنان
- لبنانالرئيس عون يعقد بعد ظهر اليوم لقاء قمة مع الملك سلمان بن عبد العزيز
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- لبنانعودة السياحة الخليجية الى لبنان وإعادة تفعيل الهبة السعودية المجمّدة للجيش