رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: هناك انهيار كبير في صفوف تنظيم “داعش” في الموصل.

محمّد جابر

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: هناك انهيار كبير في صفوف تنظيم “داعش” في الموصل.

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