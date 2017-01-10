رئيس بلدية جونية جوان حبيش لـ”صوت لبنان (100.5)”: منذ 30 عاما حتى اليوم حصلت عدة محاولات لإنشاء مرفأ سياحي في جونية

لميا جردلي

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