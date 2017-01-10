شربل لـ”أخبار اليوم”: الدستور يحمي كل المكوّنات وجنبلاط لا يقصد الدروز الذي يكرّس لهم الدستور ثمانية نواب بل يقصد مكوّنه التمثيلي

محمّد جابر

شربل لـ”أخبار اليوم”: الدستور يحمي كل المكوّنات وجنبلاط لا يقصد الدروز الذي يكرّس لهم الدستور ثمانية نواب بل يقصد مكوّنه التمثيلي

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