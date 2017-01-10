عون للجالية اللبنانية في الرياض: اطمئنكم الى العلاقات اللبنانية السعودية التي ستعود الى صفائها والايام المقبلة ستبرهن ذلك

محمّد جابر

عون للجالية اللبنانية في الرياض: اطمئنكم الى العلاقات اللبنانية السعودية التي ستعود الى صفائها والايام المقبلة ستبرهن ذلك

 

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