كبارة التقى وفداً من لجنة موظفي جريدة “النهار” الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ عدة أشهر ووعد بمتابعة قضيتهم مع المعنيين

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك