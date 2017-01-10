كتلة المستقبل :على الحكومة الانصراف الى العمل من اجل إعداد الموازنة العامة للعام 2017 والتركيز في عملها على مواكبة ورشة إنجاز قانون الانتخاب

دلال ديب

كتلة المستقبل :على الحكومة الانصراف الى العمل من اجل إعداد الموازنة العامة للعام 2017 والتركيز في عملها على مواكبة ورشة إنجاز قانون الانتخاب

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