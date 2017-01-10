كيري: الحرب في سوريا مركبة تنخرط فيها عدة اطراف ولكل منها مصالحها

زينة أرزوني

كيري: الحرب في سوريا مركبة تنخرط فيها عدة اطراف اقليمية ودولية ولكل منها مصالحها الخاصة

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