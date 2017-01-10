لقاء الان بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير بحضور الوزير جبران باسيل

دلال ديب

لقاء الان بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير بحضور الوزير جبران باسيل

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