مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء في 10/1/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

زيارة الرئيس العماد ميشال عون الرياض.. أكبر من زيارة. فكيفما قرأ المتابعون محطات هذه الزيارة لا بد من أن يكونوا توقفوا عند حفاوة الاستقبال أولا والكلام العاطفي والسياسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حيال لبنان وأهله فضلا عن المواقف التي اطلقها الوزراء السعوديون امام نظرائهم اللبنانيين لاسيما منهم وزير الخارجية عادل الجبير الذي ركز على السعي الى ان يكون لبنان خاليا من التدخلات الاجنبية فيما أكد الوزير جبران باسيل ان الأمور عادت الى طبيعتها مع المملكة العربية السعودية.

وفي الأساس تأكيد من الرئيس عون على العلاقات التاريخية وتشديد من الملك سلمان على الثقة الكبيرة بالرئيس عون الذي سيقود البلاد الى بر الأمان والاستقرار.

عمليا خادم الحرمين الشريفين أعطى تعليماته الى الوزراء السعوديين بالتنسيق مع نظرائهم اللبنانيين حيال كل ما يطلبه لبنان كما وجه السعوديين بزيارة لبنان.

عمليا ايضا بروتوكولات تعاون لبناني-سعودي، والأهم إحياء الهبة العسكرية للجيش اللبناني.

وفي بيروت جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية غدا لاستئناف درس ملف النفط.

وفي السياسة المحلية برز تطمين حزب القوات اللبنانية للنائب وليد جنبلاط الى ان أي قانون انتخاب لن يمر من دون موافقته.

وفي المواقف إعلان الرئيس الحريري التزام إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وإشارته الى تراجع ملحوظ للاحتقان السياسي.

وفي المواقف أيضا ترحيب من كتلة المستقبل بزيارة الرئيس عون السعودية وقطر ودعوة للبناء عليها وتوسيعها نحو بلدان الخليج الأخرى ومصر.

وصباح غد يبدأ الرئيس عون والوفد المرافق زيارة رسمية لدولة قطر وهناك بحث في العلاقات والاوضاع وبحث خاص في إمكان المساعدة في حل قضية العسكريين المخطوفين.

الرئيس عون تحادث مع الملك سلمان في اجتماع موسع وفي خلوة. ثم التقى الجالية اللبنانية مساء اليوم وتمنوا عليهم تكثيف زيارتهم لبنان.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

انها زيارة غير عادية وقمة استثنائية بكل معنى الكلمة، في التوقيت تشكل بداية عهد جديد عنوانها الواضح المملكة العربية السعودية، هي البوابة التي لا بد من عبورها للعودة الى المجموعة العربية، في النتائج الاشارات الايجابية كثيرة، فالعاهل السعودي اعطى توجيهاته بلقاء اعضاء الوفد اللبناني ودرس كل الطلبات المقدمة والتجاوب معها، وقد توجت الايجابية بإعلان مصدر لبناني قبل قليل لوكالة الصحافة الفرنسية ان السعودية انهت تجميد المساعدة العسكرية للبنان.

الايجابية السعودية قابلتها ايجابيات في الداخل، فالرئيس الحريري اكد انه متفاهم مع العماد عون على كل الامور وعلى ضرورة تسريع انجاز كل ما يهم المواطن.

توازيا برزت رسالتان قويتان ايجابيتان، الاولى باتجاه جنبلاط، اذ غرد الدكتور سمير جعجع على تويتر مؤكدا ان القوات لن تقبل بقانون انتخاب لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي. اما الرسالة الثانية فجاءت عبر ايفاد جعجع الوزير بيار بو عاصي الى السفارة الايرانية للتعزية بوفاة رفسنجاني.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

للعلاقات اللبنانية السعودية امتياز شهدته الرياض في المملكة العربية السعودية.

فالقمة التي جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية ميشال عون في الديوان الملكي حملت في طياتها ملامح مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية السعودية وبالتالي فقد رسمت مسارا لعمق العلاقات اللبنانية الخليجية.

القمة تخللها تاكيد لخادم الحرمين الشريفين، على ان الثقة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كبيرة، مؤكدا ان السعودية ترغب في المحافظة على العلاقات التاريخية مع لبنان وتطويرها. ولفت الملك سلمان الى ان المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان، وتترك للبنانيين ان يقرروا شؤونهم بأنفسهم، كما اعطى توجيهاته الى معاونيه، بلقاء اعضاء الوفد اللبناني ودرس كل الطلبات المقدمة، والتجاوب معها على الصعد الاقتصادية والمالية والعسكرية والامنية.

اما رئيس الجمهورية ميشال عون فلفت الى ان ما جمع بين اللبنانيين والسعوديين من علاقات تاريخية سيستمر وان الزيارة التي يقوم بها الى المملكة هي للتأكيد على هذا الامر.

داخليا، يعقد مجلس الوزراء غدا جلسته الاسبوعية برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي اكد انه على تفاهم كامل مع الرئيس عون على كل الامور، انطلاقا من أن الانقسام السياسي ممنوع والعودة الى المرحلة السابقة، ممنوعة أيضا وان اي شيء يهم المواطن، يجب تسريعه وتسهيل انجازه عبر الحكومة.

الرئيس الحريري اشاد امام وفد من نقابة الصحافة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكدا ان الحاكم قام بعمل كبير لمصلحة لبنان مشيرا الى اهمية الاستقرار النقدي في اقتصادنا منوها بالهندسة المالية الاخيرة التي قام بها حاكم المصرف المركزي.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

بين بيروت والرياض وطهران توزع المشهد اليوم، في العاصمة اللبنانية سعي لرسم خارطة طريق للوحدة الفلسطينية خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة من حركتي حماس والجهاد لأول مرة.

هذه الاجتماعات التي واكبها رئيس الاتحاد البرلماني العربي الرئيس نبيه بري علها تنتصر لفلسطين ودولتها لتؤسس لتفاهمات بين الفلسطينيين بمواجهة سياسات المحتل الاسرائيلي، تضع على رأس اولوياتها تجديد البنى التنظيمية لمنظمة التحرير واقرار البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، مع تجسيد اقامة الدولة الفلسطينية وبناء مؤسساتها.

في الرياض طي لصفحة واعادة الزخم للعلاقات مع لبنان من خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون والوفد الوزاري المرافق، عون طلب من الملك السعودي الاستمرار في دعم الجيش لمواجهة الارهاب والتحديات الامنية ومن ضمن ذلك الهبة، وتحدثت المعلومات عن ايعاز من الملك سلمان للمسؤولين السعوديين لمتابعة هذا الموضوع.

اما في طهران فاحتشد عشرات الالاف في الشوارع المحيطة بجامعة طهران لوداع الشيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني، حيث ام الصلاة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية السيد علي خامنئي.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

ايها اللبناني لا تفاجأ اذا خرج رئيس بلدية ما ليطبق قانون حمورابي، ولا تفاجأ اذا خرج ثان وطبق قوانين الامبروطورية الرومانية، وثالث خرج ليطبق قوانين المرحلة الصليبية او عهد المماليك.

ايها اللبناني لا تفاجأ بكل ذلك لأن رئيس بلدية قرر اليوم ان يطبق قانونا عثمانيا صادرا في مطلع القرن الماضي وتحديدا في العام 1900 اي منذ 117 عاما، القانون اسمه نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوقية ونشر في الجريدة الرسمية في الاول من عام 1900.

رئيس البلدية الغارق في تاريخ القوانين هو رئيس بلدية كفرمان، نبش القانون المنوه عنه واستند اليه ليمنع الكحول في البلدة، والرائع في هذا القانون الذي استند اليه رئيس البلدية هو ما ورد في الجملة الاخيرة من المادة الثانية ونقرأ فيها حرفيا “الذي يقتنع ان يراجع اذا كان في القضاء مجلس السنجق التابع له ذاك القضاء واذا كان في السنجق فمجلس الولاية، واذا كان في الولاية فجانب الباب العالي”.

فيا اهالي كفرمان اذا لم تقتنعوا بقرار رئيس البلدية فما عليكم سوى مراجعة الباب العالي، وهو في اسطنبول، فالقانون لا يلحظ القائم مقام او المحافظ او وزير الداخلية، هذه ليست رواية بل حقيقة. القوانين في لبنان غب الطلب وعلى القطعة، وفيها من كل شيء، من ايام حمورابي حتى اليوم مرورا بالقوانين العثمانية، المهم ايجاد ما يناسب رئيس البلدية هذا او ذاك، وبالمناسبة لدينا في لبنان لجنة تحديث القوانين، فهل مر عليها القانون العثماني الذي استند عليه رئيس بلدية كفرمان؟

في مقابل قضية الاستناد الى قانون يفترض ان يكون مكانه المتاحف لا البلديات، هناك زاوية مضيئة قضائيا تتمثل في قضية رولا يعقوب التي يقترب القضاء من انصافها ولو بعد الممات، وهناك جانب مضيء اخر في قضية ادوية الامراض المستعصية؟.

في السياسة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يواصل زيارته للسعودية فيما ينتقل غدا الى قطر.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

جوار الامام الخميني رقد آية الله رفسنجاني.

جمع الايرانيين تحت قبة مفجر الثورة الاسلامية ومؤسس جمهوريتها، وخلْف قائدها مزج كل الالوان السياسية بثوب الحزن، لتكون صلاة الوحدة بامامة القائد السيد علي الخامنئي، على من اعطى الجمهورية الاسلامية وشعبها حتى الرمق الاخير، وحتى في مراسم دفنه جمع الايرانيين تحت عباءة الثورة وقائدها..

في لبنان مراسم سياسية عادية تنتظر الجلسة الحكومية غدا، واول مفاعيل العقد الاستثنائي عودة الاتصالات وفضائحها لتفرض نفسها على جدول الاعمال، مع جلسة للجنة الاعلام والاتصالات واعلان رئيسها النائب حسن فضل الله عن توقيف اثني عشر شخصا من الجمارك ومخلصي البضائع في ملف الانترنت غير الشرعي، والامل بانْ يخلص التحقيق الى توقيف كل متورط استورد او استخدم الاجهزة التي ادخلت عبر هؤلاء بطرق غير شرعية، واستخدمها لسرقة المال العام ..

العلاقات المالية والاقتصادية والسياسية بين لبنان والسعودية بحثها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته الى الرياض ولقائه الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أكد انْ لا بديل عن لبنان، وخلال المباحثات وعود بتطوير العلاقات وفتح جديد الصفحات بما فيه مصلحة البلدين..

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

وضع القضاء الحد على الزعرور في قضية الاعتداء على العاملين في المحطة وانتقل القرار من الظن إلى مثول أولياء أمر الاعتداء أمام قوس المحكمة وإن تواروا عن التبليغ باليد فالتبليغ لصقا في انتظارهم النقل بالزعرور وصل إلى القضاء بضريبة مضافة تدعى الياس المر وما على السلطة القضائية إلا الإسراع ببت ملف اكتملت شروطه بالسرقة الموصوفة في ملف التخابر غير الشرعي في استديو أتقن قرصنة المال العام برؤية ثلاثية الأبعاد الاعتداء والسرقة وانترنت غير شرعي وعليه انضم إلى لائحة الموقوفين في ملفه اثنا عشر شخصا من عاملي تخليص البضائع في الجمارك بتهم تلقي رشى وإدخال معدات بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية المتهمون أوقفوا ماذا عن الذين وصلتهم المعدات الذين بقوا مجهولي الهوية وهو ملف حاضر نصب عين حارسة من آل فضل الله الذي جدد اليوم في اجتماع اللجنة عهدا قطعه بالمضي في هذا الملف إلى خواتيمه على الرغم من ألغام مرة تزرع في طريقه وبمبضع المسؤول عن وقف النزف على الألياف الضوئية استدعت اللجنة جراحا برتبة وزير فحضر الجلسة بضوء أخضر من ولي الأمر الأزرق وعلى الطاولة رمي ملف صفقة جديدة عنوانها (الفايبر) بتجهيزات استقدمت لتحسين خدمة الإنترنت كلفت الخزينة نحو ستين مليون دولار فلا المعدات استخدمت ولا الانترنت سابق الضوء في سرعته.

ومن دواوين الفساد إلى ديوان ملكي صوبت فيه العلاقة اللبنانية السعودية بلقاء الملك سليمان والرئيس عون وإذ تجلى الود في حفاوة الاستقبال حيث استعاد الملك ذكرياته الجميلة في لبنان فقد انتهت القطيعة بعهد رفع الحظر بالزيارات والاستثمارات وتعيين سفير والأهم الذي يبنى عليه الفعل بعد القول هو ضخ الروح في هبة المليارات الثلاثة للجيش اللبناني بتكليف ولي ولي العهد تنفيذ الوعدالهبة إن أفرج عنها في انتظارها أرض ستصرف عليها في ظل مخطط يرسم للبنان بعقل إسرائيلي وتنفيذ إرهابي سيتخذ من حدودنا الشمالية منطلقا له وهو مخطط من ضمن بنك أهداف وضعه العدو الإسرائيلي لافتعال حرب في لبنان متى كان القرار السياسي جاهزا بهدف الضغط على الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب عبر اللوبي الصهيوني وجرها إلى حرب جديدة في المنطقة على الأقل بعدما جاهر ترامب بنقل مبنى السفارة الأميركية الى القدس. إسرائيل صاحية وعين العرب تنام ولا تحرك ساكنا ولو في ضمير مستتر لما يجري من فلسطين إلى العراق فسوريا واليمن وحال أفعالهم الدعوة إلى قمم وقمم.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

الاستقرار الوطني على السكة الصح: انتخب رئيس وفق الميثاق، ثم انسحب الميثاق واقعا حكوميا، على أن يطبق في قانون الانتخاب العتيد، الذي حضر اليوم في لقاء ثلاثي بين نهاد المشنوق وجبران باسيل وعلي حسن خليل في الرياض، على هامش الزيارة الرئاسية التاريخية للمملكة.

وفي انتظار ترجمة النوايا الحسنة “التزاما أكبر”، على ما وصف سعد الحريري اليوم قراره في شأن قانون الانتخاب الجديد، تقوم حكومته بدورها في شكل ملفت: اجتماع أول أقر تعيينا طال انتظاره، وبت في مراسيم حيوية مؤجلة، واجتماع ثان برئاسته غدا، يرتقب أن ينجز الشق الضريبي من ملف النفط والغاز، على ما شرح وزير الطاقة والمياه للـ OTV… أما رئاسيا، فالهيبة مستعادة، والسياسة الخارجية تطبق مبدأ أن المسؤول اللبناني يجب أن يكون بعدا لبنانيا في الخارج، وليس بعدا خارجيا في لبنان. واليوم، زيارة تاريخية إلى المملكة العربية السعودية، كشف الرئيس عون للـ OTV بعدها أن لقاءه مع الملك سلمان جاء مطابقا لكل توقعاته.

فاللقاء كان كاملا في ايجابياته، والسعودية أكدت مرة أخرى حرصها على لبنان، وعلى مسألتين أساسيتين تعنيان الشعب اللبناني: العيش المشترك والأمن. وأضاف عون في أحاديث صحافية، أن أي ملف خلافي لم يثر في خلال الزيارة، وأن الملك أعطى توجيهاته لتلبية المطالب اللبنانية كاملة.

مع الإشارة إلى أن المباحثات تناولت ملفات التبادل التجاري وانتقال الأشخاص والبضائع وحركة الطيران والتمثيل الدبلوماسي على أعلى مستوياته بين البلدين… فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم لبنان أمنيا وعسكريا… علما أن مصدرا لبنانيا أشار منذ بعض الوقت إلى اتخاذ السعودية قرارا بوقف تجميد المساعدات العسكرية للبنان، ما يعني عمليا، عودة الحياة إلى الهبة العسكرية المخصصة للجيش.