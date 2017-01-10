نائب رئيس الوزراء: مقتل مشتبه بأنه انتحاري وفرار آخر في هجوم غازي عنتاب

دلال ديب

نائب رئيس الوزراء: مقتل مشتبه بأنه انتحاري وفرار آخر في هجوم غازي عنتاب

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