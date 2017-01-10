وزير الاستثمار السعودي أكد بعد لقاء الرئيس عون إمكانية عودة الرعايا السعوديين الى لبنان وهو أولهم

دلال ديب

وزير الاستثمار السعودي أكد بعد لقاء الرئيس عون إمكانية عودة الرعايا السعوديين الى لبنان وهو أولهم

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