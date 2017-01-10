وزير الاعلام السعودي بعد لقائه ملحم الرياشي: بحثنا في دعم كل وسائل الاعلام المهنية ذات الالتزام المهني الكبير لتعاود مزاولة نشاطها الاعلامي

دلال ديب

وزير الاعلام السعودي بعد لقائه ملحم الرياشي: بحثنا في دعم كل وسائل الاعلام المهنية ذات الالتزام المهني الكبير لتعاود مزاولة نشاطها الاعلامي

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