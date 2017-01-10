وسائل إعلام أميركيّة: الشرطة الأميركيّة تتدخّل بعد ورود تقارير عن احتجاز رهائن قرب جامعة ألاباما

محمّد جابر

وسائل إعلام أميركيّة: الشرطة الأميركيّة تتدخّل بعد ورود تقارير عن احتجاز رهائن قرب جامعة ألاباما

 

تعليقات الفيسبوك