وهاب عبر تويتر: يا حكيم الإقطاع إقطاع لا أعلم كيف عملت على القضاء عليه عند المسيحيين وتحارب من أجل إطالة عمره عند الآخرين

محمّد جابر

وهاب عبر تويتر: يا حكيم الإقطاع إقطاع لا أعلم كيف عملت على القضاء عليه عند المسيحيين وتحارب من أجل إطالة عمره عند الآخرين

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