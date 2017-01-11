اجتماع ثنائي بين الرئيس الحريري ووزير الأشغال لمناقشة موضوع مطار بيروت

دلال ديب

اجتماع ثنائي بين الرئيس الحريري ووزير الأشغال لمناقشة موضوع مطار بيروت

تعليقات الفيسبوك