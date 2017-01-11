ارجأ قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الى 27 شباط المقبل، متابعة التحقيق في ملف أحمد الاسير في جرم محاولة قتل هلال حمود عام 2013.

دلال ديب

ارجأ قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الى 27 شباط المقبل، متابعة التحقيق في ملف أحمد الاسير في جرم محاولة قتل هلال حمود عام 2013.

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