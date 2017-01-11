التحكم المروري : تعطّل شاحنة على أوتوستراد الرئيس لحود في اتجاه الصياد، وحركة المرور كثيفة

دلال ديب

التحكم المروري : تعطّل شاحنة على أوتوستراد الرئيس لحود في اتجاه الصياد، وحركة المرور كثيفة

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