الجزيرة توضح: الاخبار العاجلة المتعلقة بحادث الدهس في القدس ظهرت نتيجة خطأ تقني

دلال ديب

الجزيرة توضح: الاخبار العاجلة المتعلقة بحادث الدهس في القدس ظهرت نتيجة خطأ تقني

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