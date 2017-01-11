الجميل: هناك تسوية جزء منها هو الابقاء على قانون الانتخاب الحالي وهو لم يكن الاولوية عند الحكومة بل كان الغاز

دلال ديب

الجميل: هناك تسوية جزء منها هو الابقاء على قانون الانتخاب الحالي وهو لم يكن الاولوية عند الحكومة بل كان الغاز

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