الجيش اشتبه بسيارة بي ام تحمل لوحات اجنبية في الزاهرية- طرابلس حيث عمل الخبير العسكري على الكشف عليها وتبين انها خالية من اي مواد متفجرة

محمّد جابر

الجيش اشتبه بسيارة بي ام تحمل لوحات اجنبية في الزاهرية- طرابلس حيث عمل الخبير العسكري على الكشف عليها وتبين انها خالية من اي مواد متفجرة

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