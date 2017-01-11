الجيش: توزيع ١٥٠ حصة غذائية لمصلحة عدد من العائلات في محلة التبانة

دلال ديب

الجيش: توزيع ١٥٠ حصة غذائية لمصلحة عدد من العائلات في محلة التبانة

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