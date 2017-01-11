الخليل لـ”المركزية”: نسير في ركاب قانون الستين على رغم كل السيوف التي رفعت في وجهه و”النسبي” لا يتماشى مع نظام طائفي

محمّد جابر

الخليل لـ”المركزية”: نسير في ركاب قانون الستين على رغم كل السيوف التي رفعت في وجهه و”النسبي” لا يتماشى مع نظام طائفي

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