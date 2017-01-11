الرئيس عون مختتما زيارته للسعودية: نوفر الأمن والإستقرار في لبنان وهما العنصران الأساسيان لبناء الإقتصاد والسياحة وكل ما يتعلق بمضمار الإعمار

لميا جردلي

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