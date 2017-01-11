القاضي حسن حمدان اتخذ قرارا بالوقف الكلي لنقل النفايات إلى مطمر الكوستا برافا بانتظار جواب وزارتي الصحة والزراعة والمديرية العامة للطيران.

موقع اللواء

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