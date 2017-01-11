القاضي حسن حمدان اتخذ قرارا بالوقف الكلي لنقل النفايات إلى مطمر الكوستا برافا بانتظار جواب وزارتي الصحة والزراعة والمديرية العامة للطيران.

أخبار متفرقة
- اللواءالشرطة البلجيكية تعتقل شخصين للاستجواب في شأن هجمات باريس
- اللواءالحكومة الالمانية تمدد مهمة قواتها شمالي العراق لعام آخر إضافي
- اللواءالبيت الابيض: انتقادات ترامب لاجهزة الاستخبارات “غير حكيمة”
- اللواءالجيش ينعي وسيم نمر الحاج الذي توفي في حادث سير أثناء مهمة عسكرية
- رياضةميروبا يفاجىء التضامن ورفض طعن الحكمة لاعادة جمهوره..
- اللواءغراندي: 750 ألف مدني عالقون في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش بالموصل
- اللواءليبانون فايلز: وزير الطاقة تدخل في موضوع حريق الزلقا وارسل فرق التصليحات من كهرباء لبنان وتبين ان الحريق حصل بسبب تمديدات المولدات الخاصة
- اللواءالجراح الـ”LBCI”: التجهيزات التى تمّ توقيف صفقتها من قبل حرب ضرورة أساسيّة لمشروع الألياف الضوئيّة
- اللواءحرب : المشروع القاضي بشراء التجهيزات من شركة “إركسون” تمّ توقيفه لأنّ توسيعه لايكفي حاجة المواطن ولأنّ تكلفته بلغت 70 إلى 80 مليون دولار.
- اللواءحرب للـ”LBCI”: المواطن العادي لن يستفيد من الألياف الضوئيّة إلاّ إذا تمّ مدّها من السنترالات إلى بيته.