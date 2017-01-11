القوات العراقية تطوق مبنى جامعة الموصل بعد تحرير أحياء شمال المحافظة

محمّد جابر

القوات العراقية تطوق مبنى جامعة الموصل بعد تحرير أحياء شمال المحافظة

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