المرصد السوري لحقوق الانسان: طائرات يعتقد أنها روسية تستهدف منطقة الباب مع استمرار القصف التركي وبعد قصف جوي من طائرات النظام

محمّد جابر

المرصد السوري لحقوق الانسان: طائرات يعتقد أنها روسية تستهدف منطقة الباب مع استمرار القصف التركي وبعد قصف جوي من طائرات النظام

 

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