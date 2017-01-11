الملك الاردني أبرق للرئيس الإماراتي معزيا بضحايا تفجير أفغانستان

محمد عمر

الملك الاردني أبرق للرئيس الإماراتي معزيا بضحايا تفجير أفغانستان

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