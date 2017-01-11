النائب بطرس حرب للـ”LBCI”: لم أمضي على مشروع الألياف الضوئية لأنّ ينتناقض وضميري وثانياً أكون قد خالفت قرار التفتيش المركزي الذي طلب إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزيّة.

موقع اللواء

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