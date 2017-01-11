الوزير اوغاسبيان ممتعض من عدم اقرار موازنة وزارة شؤون المرأة

دلال ديب

الوزير اوغاسبيان ممتعض من عدم اقرار موازنة وزارة شؤون المرأة

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