ترامب: ما كان يجب على أجهزة الاستخبارات تسريب أخبار كاذبة إلى العامة

دلال ديب

ترامب: ما كان يجب على أجهزة الاستخبارات تسريب أخبار كاذبة إلى العامة

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