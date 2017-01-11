ترامب: هناك خطط لإقامة مصانع بمليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة

محمّد جابر

ترامب: هناك خطط لإقامة مصانع بمليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة

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