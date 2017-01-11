ترامب: هناك خطط لإقامة مصانع بمليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة

أخبار متفرقة
- اللواء“مسار برس”: مقتل طفل وإصابة عدة مدنيين إثر غارات على مدينة بنش في الريف الشمالي بإدلب.
- اللواءمكتب أمن الدولة في الهرمل يوقف أحد اكبر مهربي الاشخاص عبر الحدود اللبنانية – السورية وهو سوري الجنسية
- اللواءتكتل نواب بعلبك الهرمل: تفريغ صهاريج مياه صرف صحي من مخيمات للاجئين في المنطقة سيسبب كارثة بيئية
- اللواءالجيش اشتبه بسيارة بي ام تحمل لوحات اجنبية في الزاهرية- طرابلس حيث عمل الخبير العسكري على الكشف عليها وتبين انها خالية من اي مواد متفجرة
- اللواءلجنة المياومين: لن نتخلى عن المطالب العمالية ودائما تحت شعار التثبيت حق لكل مياوم
- اللواءالحريري يلتقي وفداً من الاتحاد العمالي العام
- اللواءالقوات الحكومية اليمنية على بعد 30 كلم من باب المندب
- اللواءترامب: إدارة أوباما ساهمت بخلق داعش
- اللواءترامب: أجهزة الاستخبارات قد تكون وراء نشر التقارير حول روسيا
- دولياتترامب يُقر بالقرصنة الروسية ويؤكد: إدراة أوباما أوجدت داعش