تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة

دلال ديب

تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة

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