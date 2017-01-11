تكتل نواب بعلبك الهرمل: تفريغ صهاريج مياه صرف صحي من مخيمات للاجئين في المنطقة سيسبب كارثة بيئية

محمّد جابر

تكتل نواب بعلبك الهرمل: تفريغ صهاريج مياه صرف صحي من مخيمات للاجئين في المنطقة سيسبب كارثة بيئية

تعليقات الفيسبوك